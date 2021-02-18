Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı lig maçı öncesi üç kaleci koronavirüs salgını nedeniyle kadroda yer almadı. Son yıllarda büyük çıkış yapan ve ligin en yüksek kurtarış yüzdelerinden birine ulaşan Uğurcan Çakır'ın yokluğu ise merak konusu. Peki son 3 sezonda Uğurcan'ın oynamadığı maçlarda Trabzonspor ne yaptı?

Trabzonspor bu sezon Gaziantep FK deplasmanında kalede Erce Kardeşler ile başlarken mücadele 1-1 berabere sona ermişti. Geçen sezon Ankaragücü deplasmanında yine Erce Kardeşler görev yaparken maçı bordo-mavili takım 3-0 kazanmıştı. 2018-19 sezonunda ise Galatasaray deplasmanında ve Alanyaspor maçlarında Arda Akbulut görev yapmıştı. Maçları Trabzonspor sırasıyla 3-1 ve 2-0'lık skorla Trabzonspor kaybetmişti.

2020-21 Gaziantep FK 1-1 (Erce Kardeşler)

2019-20 Ankaragücü 3-0 (Erce Kardeşler)

2018-19 Alanyaspor 0-2 (Arda Akbulut)

2018-19 Galatasaray 1-3 (Arda Akbulut)









Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Arda Akbulut ve Erce Kardeşler'in yokluğunda 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu görev yapacak



