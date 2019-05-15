Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır'a Bundesliga ekibi Schalke 04 Premier Ligi devi Liverpool'un transfer listesine aldığı iddia edildi.

Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında açıklamalarda bulunan menajeri Engin Kırkpınar, Schalke 04 iddialarını doğrularken, genç kalecinin Liverpool'un da radarında olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Engin Kırkpınar, "Sonuç itibariyle her takımın scout ekibi var. Bu scout ekiplerinden gelen arkadaşlar Uğurcan'ın maçlarını takip ediyorlar. Scout ekibinin raporları olumlu olursa bu doğrultuda kulüple ya da bizimle iletişime geçiyorlar. Uğurcan için Schalke'den Trabzonspor'a gelen resmi transfer teklifi yok. Uğurcan, Lille ve Schalke'nin takibinde. Uğurcan için Liverpool'un da düşüncesi var. Liverpool'dan gelen resmi teklif yok. Liverpool yetkililerinin bizimle görüşmeleri oldu, iletişim halindeyiz fakat somut bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.