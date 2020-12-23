Abdullah Avcı’nın gelişi sonrası performansı ciddi şekilde yükselen Uğurcan, Hatay’da devleşti. 90 dakika boyunca tam 6 kurtarış yapan genç file bekçisi, özellikle ikinci yarının başında çok kritik işlere imza attı. Hatayspor’un yüklendiği bölümlerde sadece 10 dakika içinde 4 kurtarış gerçekleştiren milli eldiven, takımını ayakta tuttu. Galibiyetin ardından arkadaşlarının yanına koşup tebrik ettiği Uğurcan Çakır, 3 puanı dün yaşamını yitiren Özkan Sümer’e armağan etti. Maç öncesi konuşan Uğurcan, hocası için “Türk Futbolu beni izliyorsa, onun sayesindedir. Özkan hocam bana hep sabretmemi, bu takımın kaptanı olabileceğimi söyledi. Bunları başardım. Gerçekten çok üzgünüm. Beni hep takip ediyordu. Ben yine elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü o bizi bir yerden izliyordur” demişti.