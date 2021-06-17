İtalya deplasmanında harika bir ilk yarı oynayan kaleci Uğurcan Çakır ikinci devrede kalesinde 3 gol görmüş ve güzel başlayan geceyi kabusla bitirmişti. Galler önünde de 25 yaşındaki file bekçisi mücadeleye tam konsantre çıktı. Dakikalar 6’yı gösterirken Ramsey’nin karşı karşıya vurduğu pozisyonda inanılmaz bir refleksle topu çıkaran Uğurcan, devrenin sonuna doğru yine üzüldü. 43’te Bale’in pasında defansın arkasına sarkan Ramsey topu ağlara gönderirken, Uğurcan’ın golde bir hatası yoktu. Bale’in penaltıda topu üstten auta attığı karşılaşmanın kalan bölümünde de rakip oyunculara direnen Uğurcan, 90+5’te gelen rakibin ikinci golü sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.