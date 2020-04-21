Trabzonspor'da bir dönem teknik direktör olarak görev yapan Giray Bulak'tan liglerin durumu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth hakkında gündem yaratacak açıklama geldi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Giray Bulak, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgınında lige verilen arada oyuncuların motorik özelliklerin %50'si kaybolmuş olabilir. Liglerin devam etmesini istiyorum. Fakat koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bunu bilmiyoruz. Liglerin tescil edilmemesiyle ilgili İstanbul takımları baskı yapıyor bunun sebebi de Trabzonspor'un lider olması. Trabzonspor lider olmasaydı bu baskı yapılmazdı."

"Sörloth, Real Madrid'de Bayern Münih'de oynar"

Trabzonsporlu forvet Sörloth ve kaleci Uğurcan Çakır hakkında da konuşan Bulak, "Sörloth, Real Madrid ve Bayern Münih'de oynayabilir. Sörloth, Real Madrid ve Bayern Münih'e ilk gittiğinde 11'de oynayamaz ama sonrasında o takımlarda kalıcı olur. Sörloth'un potansiyeli yüksek. Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Uğurcan Çakır'ın değeri bana göre 50 milyon Euro'dan daha fazla. Uğurcan, Borussia Dortmund'da oynasa değeri daha fazla olabilirdi." dedi.