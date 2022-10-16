Süper Lig 'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş deplasmanına çıkan Trabzonspor 'da kaleci Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan milli kaleci, Beşiktaş gibi zorlu bir deplasmandan puan çıkarmalarını iyi olarak gördüklerini söyledi.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI:

İki gündür çok üzgünüz, hayat bazen böyle tuhaf. Ölen şehirlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Biz de işimizi yapmak zorundayız.

İstediğimiz oyunu oynadık sahada. İlk yarıda öne geçtik, ikinci yarıda da Enis'in pozisyonu vardı, onu yapsaydık öne geçecektik. Sonrasında Beşiktaş taraftarlarının desteğiyle bize baskı kurdu. Büyük takım. Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman buradan alınan bir puanı iyi olarak görüyoruz. Beşiktaş risk alarak gol attı.

Bir pozisyonda Weghorst'la çarpıştık dizimde bir ağır hissettim. Ondan buz koydum. Şu an iyiyim ama.