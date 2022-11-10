Uğurcan Çakır, İstanbul’daki ödül töreninde konuşma yaptı. Trabzonspor ’un kaptanı, “Türkiye’de iyi oynayınca çok iyi, kötü oynayınca çok kötü oluyorsunuz. Hep en üst düzey performans vermek zorundasınız. Altay da şanssız anlar yaşadı ama onun kalitesinden bir şey götürmedi. İyi bir kaleci. Ben de zaman zaman şanssızlıklar yaşadım. Fakat çok çalışıyorum ve umarım ülkemize iyi sporcular olarak hizmet etmeye devam ederiz” ifadelerini kullandı.