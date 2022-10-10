Futbola olan ilgisi ile bilinen Arap milyarderin özel olarak görevlendirdiği bir ekibin transferlere servet harcayacağı öğrenildi. İlk etapta tesisleri yenileme kararı alan Selman, geçen sezon satın aldıkları Newcastle United'a seviye atlatmak istiyor.

Transfere büyük harcama

Yeni sezon öncesi transfere büyük bütçe ayıran İngiliz ekibi Real Sociedad'dan golcü ismi Alexander Isak'ı 70 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Transfer bütçesinin büyük bir bölümünü Isak'a ayıran Newcastle United, toplamda 136 milyon Euro harcadı.

Uğurcan Çakır'ın peşinde

Geçtiğimiz aylarda Trabzonspor ile sözleşme uzatan Uğurcan Çakır'ın peşine düşen İngiliz ekibi, sezon sonunda teklifte bulunacak. Sabah'ın haberine göre; Milli kalecinin performansını yakından takip eden Siyah-beyazlı ekip, Türk yıldızı renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtı.

20 milyon Euro gelir

Piyasa değeri 15 milyon euro olan 26 yaşındaki kaleci için en az 20 milyon Euro gelir hedefleyen Trabzonspor'un beklentilere uygun teklifin gelmesi durumunda satışa onay verecek. Bordo-mavili takımın en önemli isimlerinden olan Uğurcan Çakır'ın adı da sezon başında transfer dedikodularına karışmıştı. Milli kaleciye birçok takımın talip olduğu iddia edilmiş ancak transferde somut bir gelişme yaşanmamıştı.

Süre yetmedi, takımda kaldı

İspanyolların ünlü gazetesi AS'ın haberine göre; yaz döneminde Manchester City'nin sahibi City Group'un satın aldığı Girona, 26 yaşındaki kaleci için devreye girip 12 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak transferin kapanmasına kısa bir süre kalmasından dolayı tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'da kaldı. Ayrıca Fransa'nın Rennes takımı, milli eldivenle ilgilendi fakat Alfred Gomis'i satamadığı için resmi bir adım atmadı.