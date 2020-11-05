Uğurcan Çakır yine uçuyor!

24 yaşındaki file bekçisi, idmanda yaptığı müthiş kurtarışlarla yine alkış aldı. Kasımpaşa mücadelesinde penaltı çıkartan, toplam 8 başarılı kurtarışla parmak ısırtan Uğurcan, geride kalan 7 lig maçında kalesinde toplam 14 gol gördü.

Alanya’ya bugün gidiyorlar

Normalde deplasman maçlarından 1 gün önce maçın oynanacağı şehre giden Trabzonspor’da, İhsan Derelioğlu sürpriz bir karar almış, tecrübeli hoca, karşılaşmaya 2 gün kala Alanya’ya gitmek istemişti. Bordo-Mavili kafile bu akşam yola çıkacak. Sabah yapılan idmanın ardından özel bir uçuşla Antalya’ya gidilecek ve kampa girilecek. Son antrenmanını burada gerçekleştirecek olan Fırtına, cumartesi günü saat 16.00’da rakibiyle karşılaşacak.