Uğurcan Çakır yine devleşti

Trabzonspor altyapısından yetişen ve iki sezondur ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşısında da devleşti. Genç eldiven yediği iki gole rağmen çok kritik kurtarışlara imza attı ve olası bir mağlubiyeti engelledi. Kritik mücadeleyi tam 7 kurtarışla tamamlayan Uğurcan beraberlikte büyük rol oynadı. Dev maç başarılı file bekçisi için ayrı bir önem de taşıyordu.

Avrupa devleri izledi

Uğurcan’ı dünkü mücadelede İngiliz devleri Liverpool, Tottenham ve Everton’un yanı sıra İspanyol ekibi Sevilla’nın oyuncu izleme ekibi Vodafone Park’ta çıplak gözle takip etti. 4 takımın scout ekiplerinin de genç kalecinin performansından memnun kaldığı öğrenildi. Uğurcan’ın gelecek haftalarda da Avrupa ekipleri tarafından yakından takip edileceği belirtildi.