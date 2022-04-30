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Uğurcan Çakır: Tüm Trabzon halkına ve taraftarlarımıza armağan olsun

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, yaşanan şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Uğurcan, tüm Trabzonspor taraftarına ve halkına şampiyonluğu armağan etti.

30 Nisan 2022, Cumartesi 23:22 Son Güncelleme:
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Uğurcan Çakır: Tüm Trabzon halkına ve taraftarlarımıza armağan olsun

Süper Lig 'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor 'da kaptan Uğurcan Çakır, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Milli kaleci, kazandıkları şampiyonluk sonrasında yayıncı kuruluşa şu sözleri sarf etti: 

Çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok onurluyuz. 2010-2011'de yaşananlar var. O zaman üzüntüden ağlamıştık, şimdi de mutluluktan ağlıyoruz. Bütün Trabzonspor halkına, Trabzonspor taraftarına armağan olsun. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu şehrin çocukları olarak çok gururluyuz. 

Şampiyon olacağımıza ben inanmıştım. Hep birlikte çok iyi mücadele verdik. Sezon başından beri çok mücadele veriyoruz. Oynayan, oynamayan hiç sıkıntı yaşamadık. Penaltıyı kurtardım, inanılmaz bir his. Orada maçı koparabileceğimizi düşündüm aslında. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.

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