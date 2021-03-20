Uğurcan Çakır, Trabzonspor-Ankaragücü maçına damga vurdu

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine nokta koydu. 2 hafta aradan sonra 3 puan alan Karadeniz ekibi, bu sonuçla zirve yarışında da önemli kazanç elde etti. Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran ve Ankaragücü ataklarında kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

'Uğruna mücadele ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Son 2 haftada iyi sonuçlar alamadıklarını ve beklenen oyunu sahaya yansıtamadıklarını vurgulayan Uğurcan, Ankaragücü maçında çok iyi bir mücadele çıkardıklarının altını çizdi, ''Bu maça çok iyi başladık. Çok iyi bir mücadele çıkardık. İlk 45 dakikada maçı koparma noktasına geldik. Son 15-20 dakika Ankaragücü'nün baskısı oldu, savuşturduk. Herkes çok mutlu. Uğruna mücadele ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz üst üste 3 maçı kazanan, hatta Galatasaray maçından galip ayrılan bir takımdı. Milli ara bize iyi gelecek, inşallah dönüşte de tekrar galibiyet serimizle devam ederiz." dedi.

İlgili Haberler Trabzonspor'dan Ankaragücü maçında bir ilk





'Milli Takım'a hazırım'

Milli Takım'a hazır olduğunu belirten yıldız eldiven, Şimdi Milli Takım'a gideceğim. Hazırım. Hocam şans verirse inşallah formaya yakışır bir oyun oynayabilirim."

'Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz'

Uğurcan'ın ardından konuşan Abdulkadir Parmak, başarılı kaleciye övgüler yağdırdı ve "Ligin iyi ve çıkış yapan takımlarından bir tanesi Ankaragücü, geriye düşünce pozisyon da çıkarttılar. Uğurcan çok önemli kurtarışlarda devreye girdi. Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz.'' ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Abdullah Avcı: Fırsatı değerlendirdik



