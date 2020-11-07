Uğurcan Çakır: Takımda çok büyük değişim oldu

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Uğurcan Çakır, "çok büyük bir değişim var içimizde. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. İnşallah milli takım arasından sonra daha iyi bir Trabzonspor seyredebiliriz. Milli Takım benim için büyük bir yer. İnşallah forma şansı geldiğinde ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim" ifadelerini kullandı