Uğurcan Çakır: Takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu

Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Takımına yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Uğurcan, "Maça golle başlandı ama hayırlısı buymuş. sonrasında golleri bulup oyunu tutmayı bildik. Çok mücadele ettik. Benim kurtarışlarımın bir önemli yok ki takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Erken yedik golü ama kendimize çok güveniyorduk. Kariyerli oyunculardan kurulu bir takımız. Gol atabileceğimizi, öne geçebileceğimizi hep biliyorduk" dedi.

Taraftarlara da teşekkürlerini sunan başarılı file bekçisi, "Stadı dolduran taraftarlarımızın ellerine, ayaklarına sağlık. Hocalarımıza, antrenörlerimize, kulüpteki herkese teşekkür ediyorum. Bu galibiyetten sonra önümüzdeki kupa maçına ve sonra da lige bakacağız. Tek tek ilerleyip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.