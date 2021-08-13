Uğurcan Çakır: Sahada en iyisini yapmaya çalıştık

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Norveç ekibi Molde’ye penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak tur atlayan Trabzonspor ’da kaptan Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Molde'yi tebrik eden Uğurcan, "20 tane resmi maç oynamışlardı, hazırlardı. İki maçta da çok iyi performans sergilediler, çok iyi mücadele ettiler. İki maçta da dört kez öne geçen taraf bizdik. Bugün berabere kaldık. Uzatmalardan sonra penaltılara gitti, orada kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.

Çakır, bu maçın kendileri için çok önemli bir müsabaka olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Hocamızın da dediği gibi hedeflere daha hızlı gitmenin bir yoluydu bu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hocamızın bize verdiği direktifler, yaptırdığı çalışmalar doğrultusunda sahada en iyisini yapmaya çalıştık. İyi mücadele ettik ve turu geçtik. Önümüzde Malatyaspor maçı var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp, Süper Lig ’e galibiyetle başlamak istiyoruz."







