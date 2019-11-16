Uğurcan Çakır paylaşılamıyor! 11 takım peşinde

Ligin en başarılı kalecilerinden biri olan ve performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için resmi bir transfer açıklaması geldi. 23 yaşındaki oyuncunun menaceri Engin Kırkpınar, “Sadece Liverpool değil, 3-4 İngiliz, 3 İspanyol ve 4 de Fransız kulübü Uğurcan’ı takip ediyor. Ancak devre arasında transfer imkanı çok zor, o nedenle sezon sonunu bekleyeceğiz. Trabzonspor’un 20 milyon Euro altında bir ücrete Uğurcan’ı göndereceğini düşünmüyorum” dedi.

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‘Şampiyonluk ilk hedefi’

Henüz resmi bir teklifin olmadığını da belirten Kırkpınar, “Uğurcan şu anda tamamen Trabzonspor’a odaklanmış durumda. Kendisinin iki hedefi var. İlki, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak. İkincisi ise Avrupa’da oynamak. Sezon sonunda neler olacak, bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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