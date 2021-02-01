Uğurcan Çakır 5 Nisan 1996 tarihinde Antalya ilinde dünyaya geldi. Genç Türk milli futbolcu olan Uğurcan Çakır maçlarda kaleci olarak görev yapmaktadır. 24 yaşındaki genç kaleci 1.91 boyundadır. Uğurcan Çakır güncel olarak, Süper Lig takımı olan Trabzonspor'da forma giymektedir.

Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı?

Uğurcan Çakır futbolcu genç yaşı itibariyle futbolculuk kariyerinde kendine yeni yer edinmeye başlamıştır. Uğurcan Çakır amatörden Süper Lig'e kadar çıkan kalecilik kariyerini her yıl bir önceki yıla kıyasla biraz daha geliştirmektedir. Uğurcan Çakır'ın bugüne kadar dahil olduğu takımlar ve oynadığı çam sayısı aşağıda sıralanmıştır:

2014, Trabzonspor, Süper Lig, 66 maç

2016, 1461 Trabzon (kiralık) , 3. Lig, 8 maç

Toplam: 74 lig maçı

Uğurcan Çakır'ın kariyerinde dahil olduğu milli maçlar aşağıda sıralanmıştır:

2014 - 2015, Türkiye U-19, 3 maç

2015, Türkiye U-20, 2 maç

2017 - 2018, Türkiye U-21, 4 maç

​​​​​​​2019, Türkiye, 4 maç

Toplam: 13 maç

Uğurcan Çakır 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Her yıl piyasa değeri artan Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri yaklaşık olarak 16 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Genç kaleci kariyerinde yükseldikçe aldığı ücret de artış göstermektedir. Uğurcan Çakır, 2019 - 2020 sezonundan itibaren Trabzonspor'da geçirdiği her sezon için 3 milyon 500 bin TL maaş almaktadır. Çakır'ın Trabzonspor ile yaptığı kontratı son yıl opsiyonlu olacak şekilde 2025 yılına kadar devam edecektir.

Uğurcan Çakır'ın kariyeri

Uğurcan Çakır 1996 yılında Antalya'da doğduktan bir süre sonra ailesi İstanbul'a taşınmıştır. Ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınmak zorunda kalan Çakır, futbolculuk kariyerine de İstanbuldayken başladı. 12 yaşında Çekmeköyspor'da amatör olarak forma giymeye başlayan Çakır, Çekmeköyspor'da 1 sezon kaldıktan sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu.

1461 Trabzon, Trabzonspor'un pilot takımı olarak bilinen bir takımdır. Uğurcan Çakır 1461 Trabzonspor'un altyapısına dahil olduktan sonra Trabzonspor'un ilgisini çekmeye başladı. Uğurcan Çakır 2012 yılında Trabzonspor'un altyapısına dahil oldu. Trabzonspor'da bir diğer kaleci olan İbrahim Demir ile birlikte dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

2014 - 2015 sezonunda Trabzonspor'un teknik direktörü Vahid Halilhodzic idi. Eski Yugoslav milli futbolcu olan teknik direktör, 2014 - 2015 sezonu için Trabzonspor'da 10'un üzerinde transfer yaptı. Bu dönemde altyapıdan A takıma dahil olan isimler arasında Uğurcan Çakır da yer aldı. 2014 - 2015 sezonunun başında Uğurcan Çakır, maçlarda pek fazla forma giyme imkanı yakalayamadı. Çünkü o sırada takımda İbrahim Demir, Zeki Ayvaz, Onur Kıvrak ve Fatih Öztürk gibi isimler yer alıyordu.

Takımda forma giyemeyen Uğurcan Çakır, bu sebeple U-21 takımına gönderildi. Bu sırada Çakır ile herhangi bir profesyonel sözleşme yapılmadı. Uğurcan Çakır U-21 takımında 8 maça çıktıktan sonra; Zeki Ayvaz Balıkesirspor'a transfer oldu. Aynı dönemde Onur Kıvrak'ın Legia Warszawa maçı sırasında bağları koptu. Bütün bu aksiliklerden sonra Uğurcan Çakır 17 yaşındayken A takımına çağrıldı ve Trabzonspor ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı. Uğurcan Çakır, 30 Temmuz 2015 tarihinde Rabotniçki maçına ilk 11 başlama hakkı kazandı. Bu maç öncesinde Onur Kıvrak kadro dışında kalmıştı.

Uğurcan Çakır kariyerinde alt yaş kategorisindeki milli maçlarda toplam 9 maçta forma giyme hakkı elde etti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde düzenlenen Moldova ve Arnavutluk maçlarından önce açıklanan A milli takımı aday kadrosuna ilk kez Şenol Güneş tarafından davet edildi.