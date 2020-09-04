Uğurcan Çakır ne yapsın! Türkiye - Macaristan...

Milli Takımımız, Uluslar Ligi’ne Macaristan’a 1-0 yenilerek başlarken futbolcuların performansı sınıfta kaldı. Takım olarak 291 gün sonra bir araya gelen Ay-Yıldızlılar, istediği gibi organize olamadı, savunmada rakibine net açıklar veren Milliler’de ayakta kalan tek isim adeta Uğurcan Çakır’dı. Mert Günok’tan eldivenleri devralan ve başarılı geçen sezonun ardından Ay-Yıldızlı forma altında 11’de sahaya çıkan Uğurcan çok iyi bir 90 dakika çıkardı. Maçın ilk dakikalarında karşı karşıya net bir fırsatta rakibe geçit vermeyen genç eldiven, ilk yarıda iki kritik kurtarış daha yaptı.

Szoboszlai damgası!

Başarılı performansını ikinci yarıda da sürdürüp takımını ayakta tutan transferin gözdesi, 76’da çizgiden çıkardığı topla gecenin kahramanı olmaya da adaydı. Ta ki aynı kendisi gibi gecenin yıldızı olan Szoboszlai 80’deki frikikte topun başına geçene kadar. Macar yıldızın enfes vuruşunda yapacağı bir şeyi olmayan Uğurcan’ı arkadaşları teselli etti.





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