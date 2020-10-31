Uğurcan Çakır ne yapsın!

16 milyon Euro’luk piyasa değeri ile ligin en kıymetli kalecisi olan Uğurcan Çakır, yine farkını gösterdi. Ancak genç file bekçisinin yaptığı inanılmaz kurtarışlar bile yetmedi. İkinci devrede Aytaç Kara’nın penaltısını çıkaran Uğurcan, bunun dışında çok kritik, yüzde 100’lük pozisyonlar çıkardı. Karşılaşma boyunca tam 8 başarılı kurtarışa imza atan milli kaleci, son bölümlerde Koita’nın füzesinden sonra ise adeta yıkıldı. Büyük üzüntü yaşayan ve Kasımpaşalı oyunculara çok kolay şut imkanı veren arkadaşlarına isyan eden Uğurcan, kafası önde sahayı terk etti.

Geçen sezon yenilmemişti

7 haftalık periyotta Fırtına tam 14 gol yerken, Uğurcan’ın çabasına rağmen maç başına 2 gollük kötü bir gol ortalaması söz konusu. Geçen sezon ligde hiçbir İstanbul takımına yenilmeyen Karadeniz ekibi, bu sezon ise 4 İstanbul takımına da mağlup oldu. İlk haftada Beşiktaş’a yenilen Karadeniz ekibi, devamında Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelelerini puansız tamamladı.



