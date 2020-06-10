Uğurcan Çakır: Motivasyonum şampiyonluk!

Gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken başta İngiliz devleri Liverpool, Tottenham ve Everton'ın yanı sıra İspanyol ekibi Sevilla'nın kadrosuna katmak istediği Uğurcan Çakır kulüp dergisine konuştu. Başarısındaki sırrının motivasyon olduğunu belirten 24 yaşındaki file bekçisi, motivasyon kaynağını da tek kelime ile açıkladı: Şampiyonluk... Şimdi söz genç eldivende:

'Düşünmeden uyuyamıyorum'

"Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum. Bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelinen noktada hem lige hem de kupaya yakınız. Bu hedefler çalışma azmimi körüklüyor. Geceleri bunları düşünmeden uyuyamıyorum."

'Avrupa'da temsil etmek istiyorum'

"Gelen tekliflerin olması da açıkçası motivasyonumu artırıyor. Bu teklifler ışığında bazı şeyleri doğru yaptığımı görüyorum. Ancak benim öncelikli olarak hedefim Trabzonspor’da şampiyonluk yaşamak. Tabii bunun yanı sıra Avrupa’ya transfer olup Trabzonspor’u orada da en iyi şekilde temsil etmek gibi bir hayalim var. Şampiyonluk için avantajlıyız. Takımımız gayet iyi durumda. Özgüvenimiz yerinde."

'Ayaklarımı iyi kullanıyorum'

"Günümüz futbolunda kalecilerin ayağının da iyi olması lazım. Bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum ama daha da iyi olabilir. Bu size artı bir değer katıyor. Ancak öncelikle topu tutmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü topu tutamazsanız ayakları iyi kullanmanızın bir önemi kalmıyor."

'Hüseyin Hoca güven veriyor'

"Hüseyin hoca öncelikle çok iyi bir insan. Oyuncularla kurduğu diyaloglar, taktik bilgisi ve anlayışı iyi olan bir teknik adam. Varlığı bana kendimi güvenli hissettiriyor. Karşınızda size güvenen biri olunca onun için sahada her şeyi vermek istiyorsunuz. İnşallah kariyerinde büyük başarılar kazanır."