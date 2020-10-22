Bordo-Mavili takımın başarılı file bekçisi, Fenerbahçe maçından bu sezonki hedeflerine, lige kötü başlamalarının sebeplerinden transfer haberlerine kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

' Bu süreç çok sancılı geçiyor'

“Pandemi dönemi yüzünden hazırlık kampımız kısa sürdü. Bu da bizi biraz etkiledi açıkçası. Adaptasyon, takım uyumu çok zor işler hele ki çok oyuncunuzu kaybettikten sonra. Buraya alınan oyuncular karakterli ve kaliteli oyuncular. Hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Ekim ayından Mayıs’ı konuşmak pek doğru olmaz. Kötü başladığımızı herkes biliyor. Ben takımıma, hocalara ve yönetime çok güveniyorum. Bu süreç çok sancılı geçiyor. Takım olarak çalışıp en iyi yerlere gelmek istiyoruz.”

'A Milli Takım’a gitmek onur'

“A Milli Takım’da benim amacım elbette kaleyi korumak ama oraya ulaşmak da benim için çok önemliydi. Büyük onur ve gurur... Oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kararı hocamız veriyor. Şenol hocamız kaleciliği döneminde 1112 dakika gol yememişti. En uzun rekora sahipti. En iyi kararı hocamız veriyor. Milli Takım’da önde oynayan oyuncuları en iyi o görüyor. Öndeki bloğun önemi kaleci için çok büyük. Ne kadar birlikte oynarsanız, uyumunuz o kadar iyi olur.”

‘Takımın performansı bana da yansıyor’

“Başarı ve başarısızlık takım içerisinde beraber oluyor. Takımın performansı düşünce bana da yansıyor. İnşallah takımla birlikte iyi bir uyum sağlayıp eski günlerimize eski performansımıza döneriz. Fenerbahçe maçları bu camia için çok önemli maçlar. Biz bunun farkındayız. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bunu aktarıyoruz. Gerçek oyunumuzu gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Kadıköy’den bir galibiyetle ayrılıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Bu maçın önemini anlatmaya çalışıyoruz ve anlatıyoruz takıma. İnşallah o maçı kazanacağız.”

‘Seyircili oynamayı çok özledik'

“Seyircili oynamayı çok özledik. Milli Takım olarak Rusya’da oynadığımız maç seyirciliydi. Gerçekten seyirciyi özlemişiz. O gürültü bile sizi motive ediyor ve konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Taraftar bizim için hele ki yerli oyuncular için çok itici bir güç. Açıkçası ben çok özledim ve hala alıştığımı söyleyemem. İnşallah bu pandemi süreci geçer ve biz de taraftarlarımıza kavuşuruz.”

‘Eddie Newton iyi insan’

“Eddie Newton hoca çok iyi bir insan. Taktik bilgisi olduğunu biliyorum ve inanıyorum. Benimle sürekli konuşuyor ve bunları aktarıyor. Hüseyin hoca sonrası Newton geldi. Hoca değişikliği ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, çünkü bu yönetimin tercihi veya kararı. Biz saha içine odaklıyız. Dediğim gibi yeni bir takımız adaptasyon süreci çok sancılı geçiyor. Daha çok erken ve önümüzde maçlar var. En kısa zamanda toparlayıp Trabzonspor’u özlenen günlerine döndüreceğiz.”

‘Şampiyonluğun kaçmasının sebebi...’

“Geçen sezon çok ekstra performans sergileyen oyuncularımız vardı ve her maça 1-0 önde başlıyor gibi çıktık. O pandemi arası çok uzundu. Kendimizi çok iyi hazırlayamadık ve bir de taraftarsız olması en önemli etkendi. Başakşehir’in zaten çok büyük bir kitlesi yok ve onlara çok katkısı oldu. Bence şampiyonluğu kaybetmemizde baş sorun buydu, taraftarımızın olmayışı...”

‘Yeniler için henüz erken’

“Daha yeni bir takımız. Yeni gelen oyuncular var. Kaliteli ve karakterli oyuncular olduklarına inanıyorum. Kalitelerine güveniyorum. Hocamız da yönetimimiz de kalitelerine güveniyor ki Trabzonspor gibi bir camiaya geldiler. Henüz çok erken. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluktan önce biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu sene de öyle olacaktır. Yine şampiyonluk mücadelesi vereceğiz.

‘İster istemez kafanız karışıyor'

“Tabii ki Avrupa’da gidip oynamak istiyorum ama Trabzonspor’un da bir beklentisi var mali olarak. Onu karşıladıkları takdirde bu transfer gerçekleşirdi. Ta bi ister istemez kafanız karışıyor ama ben her zaman bu takımda oynamak istiyordum. Bana bu şansı Trabzonspor verdi. Ben doğru zamanda doğru kulübe gidebileceğime inanıyorum. Dolayısıyla transfer benim için birinci planda değildi. İnşallah doğru şekilde olur.”