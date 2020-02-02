Uğurcan Çakır ipten aldı

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Uğurcan Çakır bildiğiniz gibi... Geçen sezondan bu yana başarılı performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe karşısında da adeta takımını ipten aldı.

02 Şubat 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Uğurcan Çakır ipten aldı

 İlk yarıda 43’te Muriç ve 45’te Tolga’nın karşı karşıya net şutlarını çıkartan genç kaleci, maçın son anlarında bir kez daha sahneye çıktı. 90+1’de Kruse’nin çok tehlikeli bir şutunu yine kısa mesafeden kurtaran Uğurcan galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Kalesine gelen 9 topun 8’ini çıkartan başarılı kaleci, ligin ilk devresinde Fenerbahçe mücadelesini de 8 kurtarışla tamamlamıştı.

‘Öne geçeceğimizi biliyorduk’

Maçın ardından konuşan Uğurcan, “Maça gol yiyerek, kötü başladık ama hayırlısı buymuş. Gol atacağımızı ve öne geçebileceğimizi biliyorduk. Önce 1-1’e, sonra 2-1’e getirdik durumu. Skoru tuttuk ve galip gelmesini bildik. Zor bir maçtı, takım arkadaşlarıma galibiyette yardım edebildiysem ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

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