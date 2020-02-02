Uğurcan Çakır ipten aldı

İlk yarıda 43’te Muriç ve 45’te Tolga’nın karşı karşıya net şutlarını çıkartan genç kaleci, maçın son anlarında bir kez daha sahneye çıktı. 90+1’de Kruse’nin çok tehlikeli bir şutunu yine kısa mesafeden kurtaran Uğurcan galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Kalesine gelen 9 topun 8’ini çıkartan başarılı kaleci, ligin ilk devresinde Fenerbahçe mücadelesini de 8 kurtarışla tamamlamıştı.

‘Öne geçeceğimizi biliyorduk’

Maçın ardından konuşan Uğurcan, “Maça gol yiyerek, kötü başladık ama hayırlısı buymuş. Gol atacağımızı ve öne geçebileceğimizi biliyorduk. Önce 1-1’e, sonra 2-1’e getirdik durumu. Skoru tuttuk ve galip gelmesini bildik. Zor bir maçtı, takım arkadaşlarıma galibiyette yardım edebildiysem ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.