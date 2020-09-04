Uğurcan Çakır: Hazır değiliz

A Milli Takım'ın Macaristan'a 1-0 kaybettiği maçta sahanın en etkili isimlerinden biri kaleci Uğurcan Çakır oldu. Trabzonspor'un da kalesini koruyan Uğurcan maç sonucunda açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, "Macarlar bizden daha güçlü göründü, ikili mücadelelerde daha çok ayakta kaldı. Onlar bizden istekliydi ve daha hazırlardı. İkinci yarıda oyunu dengeledik, pozisyon da bulduk ama olmadı, hazır değildik. İstediğimizi sahaya yansıtamadık."