Uğurcan Çakır: Gururluyum

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Yunanistan ile Antalya’da karşı karşıya geldi. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ve İzlanda ile iki kritik maça çıkacak Türkiye Yunanistan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek moral depoladı.

Mücadelenin ardından Milli Takımımızın ve Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, önemli değerlendirmeler de bulundu.

İşte genç kalecinin maç sonu açıklamaları:

"Milli takım formasını, kutsal formayı giydiğim için çok şanslıyım, gururluyum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bir hazırlık maçımız daha var, inşallah Fransa ve İzlanda maçımıza iyi şekilde hazırlanacağız."

"Vatanınızı temsil etmek çok özel bir duygu. Maçı gol yemeden tamamlasam güzel olurdu ama son dakikada bir gol yedim."