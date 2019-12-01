Uğurcan Çakır: Golden sonra biraz geri çekilmesek kazanabilirdik

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Lider Sivasspor’un kazandığı haftada iki ekibin de kayba tahammülü yoktu. Bordo Mavili ekip sahasında taraftarının da büyük desteği ile golcüsü Sörloth'un da katkısı ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmaya çok yakındı. Ancak Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 2. yarıda baskılı bir oyun oynayarak buna izin vermedi ve 90. dakikada Nagatomo'nun golü skoru belirledi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve temponun bir an bile düşmediği maçta kazanan çıkmadı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Uğurcan'ın maç sonu açıklamaları:

"Takım halinde gerçekten iyi mücadele ettik. İlk yarı iyi mücadele edemedik ama ikinci yarı iyiydik. Golden sonra biraz geri çekilmesek kazanabilirdik. Galatasaray'ın durumunu da biliyoruz, iyi mücadele ettiler, tebrik ederim onları da."

"Son dakikada önümdeki Hüseyin'di sanırım, kalabalıktı önüm, göremedim. Kazanamadığımız için üzgünüz ama yine de iyi oynadık."