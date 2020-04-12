Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim

Süper Lig'in askıya alınmasının ardından futbolcular da günlerini evde geçiriyor. Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, kulübün sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklamalar yaptı. Milli kaleci, “Günlük rutinlerimiz vardı. Şimdi hep evdeyim. Çok vaktim var. Dolayısıyla kendimi geliştiriyorum. Kitap okuyorum, çalışıyorum, evde idmanlar yapıyorum. Yemek yaptığım da oluyor, oyun oynadığım da. Hem fiziksel hem de zihinsel kapasitemi korumak için uğraş veriyorum. Bugünler de elbet geçecek. Futbolu gerçekten çok özledim” ifadelerini kullandı.