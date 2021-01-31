Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor, Beşiktaş'ı da liderlikten etti. Vodafone Park'ta rakibini 2-1 mağlup eden Fırtına, üst üste 3. galibiyetini aldı, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. Trabzonspor'da yükseliş devam ederken maça damga vuran isim Uğurcan Çakır oldu.

25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş hücumcularına geçit vermedi. Kalesine gelen 8 şutun 7'sini kurtaran Uğurcan, galibiyeti getiren isim olarak ön plana çıktı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı eldiven, önemli olanın 3 puanı almak olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Bireysel performansımın hiçbir önemi yok'

"Bugün benim bireysel performansımın hiçbir önemi yok, önemli olan buradan üç puanı alarak dönmekti. Trabzonspor formasıyla çıktığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her maça aynı konsantrasyonla çıkmaya çalışıyorum."

'Kupayı aldık, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz'

"Bugün bana biraz daha fazla iş düştü ve ben de iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Bireysel performansın önemi yok, arkadaşlık sürüyor, çıkışımız devam ediyor, bunlar daha önemli bence. Çok mutluyuz, Abdullah Hoca geldikten sonra çıkış yakaladık. Kupayı aldık, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya, iyi oyunculara ve yetenekli hocasına karşı kazanmak bizi inanılmaz mutlu etti. Soyunma odası şenlik gibi."