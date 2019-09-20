Uğurcan Çakır devleşti

Trabzonspor’un, Getafe karşılaşmasında sahadan farklı mağlup ayrılmasını kalecisi Uğurcan Çakır önledi.

Geçen sezon futbolu bırakan kaleci Onur’dan alan Uğurcan, belki takımının yenilgisini önleyemedi ama savunmasının kötü futboluna rağmen bu sezonki başarılı performansını bir kez daha sürdürerek maçın adamı olmayı başardı.

Hem ilk yarıda hem de ikinci devrede ev sahibinin yakaladığı net fırsatlarda kalesinde devleşen genç file bekçisi, kalesine gelen 6 şutun 5’inde başarılı olmayı başardı. İspanyol ekibinin kalecisi Leandro Chichizola ise mücadeleyi tek bir kurtarış yapmadan tamamladı.

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İsmi devlerle anılıyor

Ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde çıktığı 6 maçta tam 29 kurtarışa imza atan Uğurcan, Sarı-Laciverliler karşısında da kalesine gelen 8 şutu çıkararak kariyer rekoru kırmıştı. Geçen sezondan bu yana Fırtına’nın en iyi isimlerinden birisi olan 23 yaşındaki eldivenin ismi Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılıyor.

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