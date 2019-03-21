Uğurcan Çakır dev isimleri geride bıraktı

Erzurumspor karşısında yaptığı 7 kurtarış ile üç puanın mimarlarından olan Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, kurtarış yüzdesiyle Avrupa'nın en iyileri arasına girdi.

Bu sezon yüzde 79'luk bir kurtarış değeriyle yoluna devam eden Çakır, 8 büyük ligde en az 10 maça çıkmış kaleciler arasında 4. sıraya yerleşti. İlk sırasında Mert Günok ve PSG'den Gianluigi Buffon'un yüzde 85'lik değerleriyle yer aldığı tablonun, üçüncü sırasında ise Opta verilerine göre; yine PSG'de forma giyen Areola (yüzde 81) yer alıyor.

Onur Kıvrak'tan formayı kapan ve kalesinde 12 maçta 13 gol gören 21 yaşındaki file bekçisi, ücreti ile de takımın en az kazanan isimlerinden birisi konumunda. Geçtiğimiz yıl 14 bin 400 Euro, bu sezon ise 1.2 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır, senelik 14 milyon TL alan Onur Kıvrak'ın 12'de 1'i kadar para kazanıyor.

(Sabah)



