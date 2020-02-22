Uğurcan Çakır: Buradan 1 puanla ayrılmak kötü değil

Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şöyle:

Maçın sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Kendi adıma bir şey söylemek istemiyorum. 1 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Buradan 1 puanla ayrılmak kötü değil.

Bugün aslında kendi oyunumuzu oynayamadık, 20 - 25 dakika baskı yedik. Alex golü attıktan sonra geri çekildik, ben kendi adıma bir şey söylemek istemiyorum ama bir puan kazandığımız için mutluyum. Buradan puan almak iyi bir şey.

akım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Onlar için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti. Alkış hak edecek bir performans sergilediler. Umarım kendimi geliştirip onlara daha fazla yardım ederim.