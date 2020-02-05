Uğurcan Çakır Avrupa’da haftanın 11’ine aday

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa’nın da dikkatini çekti. Geçen sezondan bu yana başta Liverpool olmak üzere birçok dünya devinin takibinde olan 22 yaşındaki oyuncu, son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla alkışları toplamıştı. 3’ü çok net olmak üzere yaptığı 8 kurtarışla galibiyetin mimarlarından birisi olan genç eldiven, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası ‘433’te haftanın 11’ine aday gösterildi.

26 milyona yakın takipçisi bulunan sayfada kaleci kategorisinde milli eldivenin yanı sıra Hugo Lloris, Matheus, Pentke ve Leite gibi isimler de bulunuyor. Uğurcan devam eden ankette Lloris’in ardından ikinci sırada yer alıyor.