Uğur Tütüneker: Skor daha farklı da olabilirdi

TFF 1. Lig’in 21. haftasında, ev sahibi statüsünde olduğu derbi maçta Adanaspor’u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor’un teknik direktörü Uğur Tütüneker, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk dakikalarda golü de bulduklarını ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında skoru 2-0 yaptıklarını ancak farkı açabilecek pozisyonlar da bulduklarını anlatan Tütüneker, şöyle konuştu:

"2-0 öndeyken sakin olmak lazım, bunu bugün yapamadık. Oyuncularımın performansından çok memnunum, iyi oynuyoruz. Skor daha farklı da olabilirdi. 4 oldu ama pozisyonlarımız da vardı daha başka. İş bitmedi henüz. Önümüzde Bursaspor maçı var deplasmanda. Böyle devam eder, istekli oynarsak Bursa’da galip gelebiliriz. Maçlara tek tek bakıyoruz, havaya girmenin anlamı yok. Takımımı tebrik ediyorum. Önemli olan bir hafta değil, 13 hafta sonra Süper Lig’e çıkmak."