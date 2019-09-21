Uğur Tütüneker: Şampiyonluk yolunda daha çok yolumuz var

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Bursaspor maçının ardından, “Antrenmanda neyse onu buraya yansıttılar. Şampiyonluk yolunda çok daha yolumuz var” dedi.

21 Eylül 2019, Cumartesi 23:50
- A +
Uğur Tütüneker: Şampiyonluk yolunda daha çok yolumuz var

TFF 1. Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Bursaspor’u 4-1 yenen Adana Demirspor’un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Dört gol bulduk, iyi bir oyun oynadık. Belki 6-7 gol atabilirdik." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının karşılaşmaya çok iyi çalıştığını söyledi.

Futbolda üçüncü bölgenin kendisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Tütüneker, şöyle konuştu:

"Takım halinde orada bulunmamız lazım. Bütün takımı tebrik etmek istiyorum. Antrenmanlarda uyguladıklarımızı harfiyen yaptılar. Bu bir başlangıç, şampiyonluk yolunda daha çok yolumuz var. Takım istediklerimizi yapmaya çalışıyor. Dört gol bulduk, iyi bir oyun oynadık. Belki 6-7 gol atabilirdik. Defansta iyi durduk. Bursaspor iyi takım ama bu maçı hak ettik."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...