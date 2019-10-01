TFF 1. Lig’de haftanın kapanış maçında Altınordu sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. İzmir ekibi 2-0 geriye düştüğü maçtan beraberlik çıkarmayı başardı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-0 öne geçtikleri karşılaşmada skoru koruyamamalarından şikayet etti.

"Maçta 2-0 öne geçtikten sonra topa sahip olmamız gerekiyordu ama tam tersi bunu Altınordu yaptı." diyen tecrübeli teknik adam, "Bizi kendi sahamıza ittiler. 2-1’den sonra Samed Ali Kaya’nın bomboş yakaladığı bir pozisyon vardı. Bu pozisyonları değerlendirmek lazım. Pozisyon geldiği zaman atamazsak, sonra öyle veya böyle yiyoruz. Bunları da en kısa zamanda düzelteceğiz. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Seyir açısından iyi bir maç olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.