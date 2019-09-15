Uğur Tütüneker: Öyle veya böyle yolumuza devam edeceğiz

TFF. 1. Lig’in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, aslında maça iyi başladıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.

Rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından çok büyük baskı kuramadıklarını aktaran Tütüneker, "Pas aksiyonlarını yapamadık, telaş ettik. Sonradan Stokes ve Gladky’i oyuna soktuk ama sonuç alamadık. Genel anlamıyla iyi ve mücadeleci bir maç oldu. Artık öyle veya böyle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Tütüneker, bir basın mensubunun "Bugün alınan bir puan kazanç mıdır?" şeklindeki sorusunu, "Bugüne baktığımız zaman kayıptır." diye yanıtladı.