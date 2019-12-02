Uğur Tütüneker: Maalesef atamadık

TFF 1’inci Lig'de Giresun’da yoğun yağmur altında oynanan maçta Giresunspor, Adana Demirspor’u ilk yarıda attığı golle 1-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, zor saha koşulları altında karşılaşmanın oynandığını kaydetti.

Tütüneker, şunları aktardı:

"Maçtan evvel belliydi zaten bir oyun çıkmayacaktı. Nasıl oynadık, Giresun nasıl oynadı onu değerlendirmek çok zor. Zemin ona müsaade etmedi zaten. Mücadele olacağını biliyorduk. İlk gölü yakalayan Giresun oldu. Bizim ilk yarı karşı karşıya kaçırdığımız gol var. Maalesef atamadık, beraberliği sağlayamadık. Oyun anlamında söyleyecek bir şey yok. İki takım da iyi mücadele etti."