Uğur Tütüneker: İyi oyunumuzu 60-70 dakikaya yaymamız lazım

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker kazanmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İlk yarı çok iyi oynadık. Oyuncular düşündüğümüz oyunu sergilediler. 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı aynı hastalığımız nüksetti, geriye çekildi. İyi oyunumuzu 45 dakikaya değil de 60-70 dakikaya yaymamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında eksikleri gidererek daha iyi olmak istediklerini kaydeden Tütüneker, "Adana Demirspor’un 79. yılı, inşallah yeni yılda daha güzel günler yaşarız." şeklinde konuştu.