Uğur Tütüneker: İyi bir futbol oynadık

Vefa Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tütüneker, sezona hem antrenman hem de transferler bakımından geç başladıklarını dile getirdi.

Zamana ihtiyaçları olduğunu aktaran Tütüneker, "Çocuklar inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Kendilerini tebrik ediyorum. İyi bir futbol oynadık. İlerideki baskılarımız yerindeydi. Antrenmanlarda yaptığımız şeylerin meyvesini bu maçta aldık. Gelişmeye devam etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda girdiğimiz pozisyonları gole çeviririz. İyi futboldan dolayı mutluyum." diye konuştu.

AA