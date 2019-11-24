Uğur Tütüneker: İlk yarı çok üstün oynadık
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tütüneker, iki farklı devre izledikleri belirterek, "İlk yarı çok üstün oynadık. 3 gol bulduk, 4. ve 5 golü de bulabilirdik. İkinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı.'' diye konuştu.
TFF 1. Lig’in 12. haftasında Osmanlıspor’u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Aldığımız 3 puan için mutluyuz” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “İlk ve ikinci yarı şeklinde konuşmak lazım. İlk yarı üstün oynadık. 3 golden sonra 4. ve 5. golü bulabilirdik. Çok pozisyon vardı fakat ikinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı. Kötü oyun oynadık. Sonuçta aldığımız 3 puan için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Osmanlıspor’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.