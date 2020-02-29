TFF 1. Lig’in 25. haftasında lider Hatayspor’la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor’un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Geriye düşmemize rağmen bir puan almak iyidir. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıp galibiyetlere devam etmek istiyoruz." dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tütüneker, yağmur nedeniyle bozulan zeminin aleyhlerine olduğunu söyledi.

Takım olarak maçı çok istediklerini kaydeden Tütüneker, "İlk yarı 2-3 pozisyonumuz var. O pozisyonları kaçırmamamız lazımdı. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İddianın tam içerisindeyiz, devam ediyoruz. Biz Allah nasip ederse çıkacağız. Yaptığımız bireysel hata nedeniyle gol yedik. Ondan sonra da yüksek toplarla gittik, kornerden golü bulduk. Geriye düşmemize rağmen bir puan almak iyidir. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıp galibiyetlere devam etmek istiyoruz." diye konuştu.