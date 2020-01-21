Uğur Tütüneker: Galibiyetlerimizi sürdürmemiz lazım

TFF 1. Lig’in 18. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakayı Adana Demirspor 6-1 kazanarak ikinci yarıya güzel bir başlangıç yaptı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Tütüneker, iyi transferler yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ligi bilen, nokta oyuncular aldık. Dolayısıyla bu maçı kazanmamız lazımdı. İyi konsantre olduğumuzu düşünüyorum. Sadece bu maç değil diğer maçlarımız da bizim için çok önemli. Tek tek bakıyoruz, bu ligin çok zor olduğunu yıllardır yaşadık ve yaşıyoruz. Hiç havaya girmeden Boluspor maçına odaklanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Transferlerimizin çoğunu yaptık, eksik ve sakatlıklar yüzünden 1-2 transfer yapabiliriz. Üst ligi istiyorsak gelen oyuncularla birlikte galibiyetlerimizi sürdürmemiz lazım."