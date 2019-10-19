Uğur Tütüneker: Son kritik paslar gelmeyince sıkıntı oldu

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un hocası Uğur Tütüneker, golden sonra topu kendilerinde tutamadıklarını belirtti.

Uğur Tütüneker'in açıklamaları şu şekilde:

“Aslında biz maça iyi başladık, golle başladık. Maalesef arkası gelmedi, 3-4 tane pozisyonumuz var, maçta genel anlamda. O pozisyonlarda 2-0’a daha yakındık diye düşünüyorduk ama Hatay’ın zaten iyi bir takım olduğunu biliyoruz, top yüzdesinin fazla olduğunu biliyoruz, bu maçta böyle olmuştur diye düşünüyorum. Golden sonra daha rahat topun bizde kalması lazımdı bunu yapamadık. Yani üçe üç yakaladığımız dönemlerde oldu ama onları da yapamayınca, son kritik paslarda gelmeyince sıkıntı oldu. Genel anlamda mücadelenin fena olmadığını düşünüyorum ama top sıkıntımız olduğunu zaten görüyoruz. Onu daha iyi yapmamız lazımdı. Zaten bugün yapsaydık gol değerlendirmeleri daha net olurdu diye düşünüyorum” .