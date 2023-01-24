Uğur Tendik: Bu galibiyeti başlangıç kabul ediyoruz

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda son sıradaki Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup eden Altekma, 10 maçlık yenilgi serisine son vererek düşme hattından kurtuldu. Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Tokat galibiyetinin hem kötü gidişi önlediğini hem de takımın kendine olan öz güvenini arttırdığını dile getirdi.

Uğur Tendik, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. İyi bir oyun ortaya koyduk ve haklı bir galibiyet elde ettik. Kazanmamız gereken daha çok maç var. Bu galibiyeti başlangıç kabul ediyoruz. Hedefimiz kazanma alışkanlığımızı sürdürerek yola devam etmek" dedi.

Altekma, pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.