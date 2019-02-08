Şampiyon jokey Uğur Polat cinsel saldırı suçundan tutuklandı. Yaklaşık 3 yıl süren dava sürecinde tutuksuz yargılanan jokey 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Jokey Uğur Polat'ın eski sevgilisi olan Nalan Polat kendisinden ayrıldıktan sonra iddialara göre jokeyin ağabeyi Nadir Polat'la evlendi yani yengesi oldu. Yenge Nalan Polat 22 Mayıs 2016 tarihinde ise İstanbul'a gezmek için geldi. Ünlü jokey, yengesi Nalan Polat’ı arayarak evine davet etti. Uğur Polat'ın ilk davetini kabul etmeyen Nalan Polat ikinci davetini kabul etti. Polat yengesini davet ettiği evine aynı zamanda arkadaşları Tacettin G. ve Sercan Ç.’yi de eve çağırdı.

ELİNİ KOLUNU BAĞLADIKTAN SONRA YATAK ODASINDAN ÇIKTILAR!

İddianame yer alan bilgilere göre; yatak odasında maskeli olarak gizlenen Tacettin G. ve Sercan Ç. Uğur Polat'ın yengesini yatak odasındaki kitap alması için odaya yönlendirmesiyle harekete geçerek Nalan Polat’ın ağzını kapattıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladılar. Neye uğradığını şaşıran genç kadın , Polat'ın arkadaşları tarafından soyularak yatağa bağlandı. Nalan Polat’ı odaya bağladıktan sonra Tacettin G. ve Sercan Ç. odadan çıktılar.

İddiaya göre Uğur Polat yatak odasına girerek, eski sevgilisi olan yengesi Nalan Polat’a cinsel saldırıda bulundu. Yaşadığı korkunç olay sonrasında elleri ve ayaklarındaki bağları çözüldükten sonra ilk fırsatta evden kaçarak polisi aradı.

DNA POLAT'LA ÖRTÜŞTÜ

Nalan Polat, eşinin kardeşi olan ünlü jokey Uğur Polat tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı ve evde bulunan arkadaşları Tacettin G. ile Sercan Ç.’den şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp tarafından yapılan incelemelerde Nalan Polat’ın el ve ayak bileklerinde ekimozlar bulundu. Aynı zamanda alınan sürüntü örneklerinde Uğur Polat'ın DNA'sıyla örtüştüğü tespit edildi.

Yapılan soruşturmanın sonucunda Uğur Polat ve arkadaşları Tacettin G. ve Sercan Ç. hakkında “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istenirken “Cinsel Saldırı” suçundan ise 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YENGE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi 3 yıl süren davada tutuksuz sanıklar Uğur Polat ve Sercan Çeltik, Tacettin Erhan Günaydın haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.

Sanık Polat, yengesi Nalan Polat ile eski sevgili olduğunu belirterek, evde alkol aldıktan sonra rızasıyla ilişkiye girdiğini ifade etti. Uğur Polat'ın arkadaşları olan diğer sanıklar ise olay günü evde olduklarını kabul ederek iddia edildiği gibi bir tecavüz olayının yaşanmadığını ileri sürdüler. Yargılama devam ederken Nalan Polat , mahkemeye şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu.

DURUŞMA SONUNDA TUTUKLANDI

Davanın geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında ise mahkeme ünlü jokey Uğur Polat hakkında ‘Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Tacettin G. ve Sercan Ç. içinse ‘Nitelikli cinsel saldırıya yardım ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 10 yıl hapis cezasına hükmedildiler. Mahkemenin kararını açıklamasının ardından Uğur Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sözcü)