Uğur Özden: Avantaj elde etmek istiyoruz

CEV Cup Erkekler 8'li final turunun ilk maçında Arkas Spor, yarın İtalya temsilcisi Valsa Group Modena'yı ağırlayacak. İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı Tomislav Popovic (Sırbistan) ve Aghayev Fuad (Azerbaycan) hakem ikilisi yönetecek. Önceki turda Belçika'nın Caruur Volley Gent takımını her iki maçta da yenerek tur atlayan Arkas, İtalyan rakibi önünde haftaya çıkacağı rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İtalya'nın güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını belirterek, "Her geçen turda zorluk derecesi biraz daha artıyor. Seyircimizin desteğiyle Gent'ten sonra Modena'yı da yenerek ikinci maç öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" dedi. (DHA)