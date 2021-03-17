Uğur Kulaksız, Fatih Karagümrük maçından umutlu

Uğur Kulaksız, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın havasının gayet yerinde olduğunu belirtti.

Bu maçın öneminin bilincinde olduklarını vurgulayan Kulaksız, "Çalışmalarımız o doğrultuda devam ediyor. Arkadaşlarımız çok istekli, biz de istekliyiz. Çalışmalarımız sonucunda olumlu düşüncelerimiz var. İnşallah bunları sahaya yansıtacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak ise Karagümrük’ün iyi bir takım olduğunu ancak son iki haftadır puan kaybettiğini anımsattı.

Parlak ligde iki maçlık bir çıkış yakaladıklarını ancak Galatasaray maçını kaybettiklerini ifade ederek, "Bu maçta tekrar toparlanıp, Karagümrük deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyarak 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Çünkü alttaki takımlar da kazanmaya başladı. Bu yüzden bizim için çok kritik bir karşılaşma. Elimizden geleni yapıp, sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Denis Alibec de Galatasaray maçı hariç takımın iyi skorlar almaya başladığını vurguladı.

Sıralamada yukarıları hedeflediklerini kaydeden Alibec, "Düşme hattından olabildiğince uzak durmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Bu maçın da iyi geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

AA