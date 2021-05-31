Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde 33 spor branşında yapılacak ve karate branşının ilk defa yer alacağı oyunlarda 15 kişilik hakem heyetine seçilen Uğur Kobaş, bu alanda görev yapacak ilk Türk hakem olma özelliğini elde etti. Dünya, Avrupa, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar ülkeleri ile Türkiye’nin karate federasyonlarında hakem kurul üyelikleri bulunan milli antrenör Kobaş, görevini en iyi şekilde yerine getirip ülkesini başarıyla temsil etmek istiyor.

"Olimpiyatta görev almak, çok çok farklı bir duygu"

Uğur Kobaş, AA muhabirine, sporculuk yıllarının ardından başlayan hakemlik kariyerinde bu tür bir düşüncesinin olmadığını ancak çalışmaları sonucu Avrupa ve dünya hakem kurulu üyelikleri başarılarının geldiğini anlattı.

Olimpiyatlarda görev alabilmek için son 3 yıllık süreçte çok sayıda yurt dışı görevine gittiğini aktaran Kobaş, "Bunun sonucunda Rabbim nasip etti, olimpiyata gidecek ilk 15 hakem arasına girdik. Olimpiyatları bekliyoruz, 60 günden az bir süre kaldı. Hedefimiz, herhangi bir sorunla karşılaşmadan olimpiyatlarda görevimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek." dedi.

Kobaş, hakemlerin de sporcular gibi maçlara katılıp kendilerini kanıtlaması gerektiğine değinerek, "Olimpiyatta görev almak, çok çok farklı bir duygu. ’Bu, benim için bir rüyaydı, hiçbir zaman ulaşamayacağım.’ diye düşündüğüm bir hayaldi. Ancak şu duygu da çok farklı; karate ilk defa Tokyo Olimpiyatları’nda yarışacak, ilk 15 hakemin içinde olmak ve olimpiyatlarda görev alacak ilk Türk karate hakemi olmak da benim için ayrı gurur kaynağı. Ömrümüz boyunca saklayacağımız güzel hatıralar olmasının yanı sıra hazzı ve gururu da çok farklı." diye konuştu.

"Bir an önce aşı olmamız gerekiyor"

Seyircisiz maçları yönetmenin farklı bir duygu olacağına dikkati çeken Kobaş, en büyük korkusunun bu süreçte Kovid-19’la ilgili problem yaşamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizlerin bir an önce aşı olması gerekiyor çünkü daha aşı olamadık. Düşünün 3-4 yıldır mücadele ediyoruz, salgın nedeniyle olimpiyata gidemezsek, benim için çok büyük yıkıcı etkisi olur. Bütün kazanımları kaybetme noktasına geliriz. Sporcularımız dahi orada bunun sıkıntısını yaşarlar çünkü orada Türk hakemin olmaması, bir antrenörün olmaması kadar önemli. Devlet büyüklerimizin bizleri bir an önce aşı programına almasıyla gönül rahatlığıyla Tokyo’ya gideceğimize inanıyorum."

"Olimpiyat hakemliği, yaptığımız işi taçlandırma olacak." diyen Kobaş, bundan sonra hakemlikteki hedefinin işini en iyi şekilde yaparak bulunduğu noktayı korumak olduğunu sözlerine ekledi.

ASKF Başkanı Zımba: "Olimpiyatla başarılarını taçlandırdı"

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba da sevincini kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını dile getirerek, Kobaş’ın federasyonda karate dalında en başarılı yönetici unvanını aldığını söyledi.

Kobaş’ın olimpiyatlarda karate alanında Türkiye’nin adını duyuracak ilk hakem olmasının da ayrı bir mutluluk sebebi olduğunu ifade eden Zımba, "Birçok kıtada hakemlik yapmasıyla zaten övünüyoruz. Olimpiyatlara katılmasından ötürü çok mutlu olduk, bununla başarılarını taçlandırdı. O bizi her alanda en güzel şekilde temsil etti. Biz de onu destekleyerek, her zaman bütün kalbimizle yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." diye konuştu.