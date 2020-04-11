Galatasaray'ın 1987 jenerasyonunda Arda Turan ile birlikte forma giyen ve o takımın önemli isimleri arasında yer alan Uğur Erdoğan flaş açıklamalar yaptı. Skorer'e konuşan Uğur, 1987 jenerasyonundan Galatasaray’ın çok faydalanamamasının sebebi olarak dönemin sportif direktörü Adnan Sezgin gösterdi, “İçimizde Arda’dan daha yetenekliler de vardı. 87 dönemi inanılmaz bir dönem. Galatasaray’ın hiçbir sıkıntısı olmazdı” yorumunu yaptı.

'Adnan Sezgin onları tercih etti!'

Bu sezon Yozgatspor forması giyen Uğur Erdoğan, Skorer'e konuştu ve Galatasaray günleri için “Sportif direktör, Adnan Sezgin gelmişti başımıza. Kendi oyuncularını getirdi Barış Özbek’ler, Serkan Çalık’lar. Adnan Sezgin onları tercih etti. Kiralık gideceksiniz dedi. Herkesi küstürdü. Hiç kimse o dönemde Galatasaray’da barınamadı. O takımın korunması lazımdı” dedi.

'Arda Turan'dan özür diliyorum'

Galatasaray’dan çok yakın arkadaşı olan Arda Turan’a bir kırgınlığı olup olmadığı sorulan Uğur Erdoğan, “İnsanlar hata yapabilir. Arda, ben, Mülayim çok samimiydik liseden beri. Gönül koyduğum nokta ben onu çok aradım onu açmadı arayıp sormadı beni. Ama ona da hak veriyorum insanın ortamı değişiyor. Sonra düşündüm kendimce Uğur sen de böyle olsan belki o kadar çok arayan soran olacak ki bir gün dönemeyeceksin. En son aradığımda milli takım kampındaymış. Kardeşim inan ben annemle babamla görüşemiyorum dedi ben de yüzüne kapattım. Benim hatam. Hatta Sonra Mülayim’i aramış Uğur bana gönül mü koydu demiş, bir şey mi yaptım demiş. Benim hatamdan oldu Sizin aracılığınızla özür diliyorum kendisinden” diye konuştu.

'Biz hasta Galatasaraylıyız'

Arda Turan’ın Galatasaray’a dönmesi gerektiğini vurgulayan Uğur, “Kesinlikle Ocak ayında dönmeliydi. O çok büyük bir Galatasaraylı. Hiç unutmuyorum PAF takımındaki ilk Fenerbahçe maçında maçtan önce bana bu maçı almalıyız dedi. 1 tane ben attım, üç tane o attı. Hüngür hüngür ağladık. Biz hasta Galatasaraylıyız. Kesinlikle dönmeliydi yapılanı anlayamadım, niye böyle büyük tepki var. İnşallah Galatasaray’da bırakır ocakta olmadı ama yazın olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



