Uğur Çiftçi transferinde kriz! Biletini iptal etti

Süper Lig 'in ilk yarısını lider bitiren Galatasaray , sol bek transferi konusunda hızlı adımlar atmış ve Sivasspor 'dan Uğur Çiftçi'yle anlaşmaya varmıştı. Uğur'un İstanbul'a gelip sözleşmeyi imzalaması beklenirken transferde kriz çıktı ve uçak biletini iptal etmek zorunda kaldı. İşte detaylar..

STOPER HAMLESİ

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde Valencia'da kiralık oynayan ve bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkaçar var. İspanyol kulübünde sadece 3 lig maçında 327 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki solak stoperle temaslara geçen Galatasaray Yönetimi'nin ilerleme kaydettiği öğrenildi. Cim Bom bu transferle birlikte altyapıdan yetişen Metehan ile Emin Bayram dışında yedeği olmayan Abdülkerim - Nelsson ikilisine önemli bir alternatif sağlayacak.

MOURA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Hücum hattına takviye düşünen sarı-kırmızılıar, sezon başında ilgilendiği Lucas Moura'yı tekrar gündemine aldı. Tottenham'ın Brezilyalı çok yönlü hücum oyuncusu Moura'nın, hocası Conte ile yıldızları barışmadı. Premier Lig'de 8 maçta sadece 90 dakika süre alabilen 30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istiyor. PSG'den Icardi'yi kiraladığı taktikle hareket eden sarı-kırmızılı kulüp, Moura'nın ücretinin büyük bölümünü İngilizler'in ödemesini istedi. Galatasaray bedelsiz kiralama formülü üzerinde duruyor ve taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

ANTALYASPOR'DA 2 EKSİK

Hull City'den kiralık olarak Antalyaspor'a dönen ve Giresunspor maçında ilk golü kaydeden Doğukan Sinik maçın 57. dakikasında sakatlarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Doğukan Sinik'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçında oynamama ihtimali bulunuyor. Antalyaspor asıl şoku ise Fernando'nun kırmızı kart görmesiyle yaşadı. 2-1 öndeyken maçın 61. dakikasında Brezilyalı futbolcu kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

TRANSFER ERTELENDİ

Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi transferi ertelendi. Aslan, 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında Sivasspor'la anlaşmaya varmış ve transferin resmiyete dökülmesini beklemeye başlamıştı. Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Uğur Çiftçi hakkında net konuşmuştu. Yukatel Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluş Bein Sports'a konuşan Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gideceğini duyurdu. Uğur Çiftçi transferinin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini kaydeden Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi için Galatasaray'dan teklif geldi. Büyük ihtimalle transferin biteceğini düşünüyorum" demişti.

PÜRÜZ ÇIKTI

Fanatik'in elde ettiği bilgiye göre; Uçak biletini alan ve İstanbul'a gelmek için saatleri sayan Uğur Çiftçi'ye kötü haber geldi. Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmek istememesi sebebiyle Uğur transferinde pürüz çıktı. Sivasspor'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın aradaki sorunları çözmesi ve Uğur'u kadroya katması bekleniyor. ﻿﻿Uğur Çiftçi Sivaspor'da bu sezon 23 resmi karşılaşmaya çıkarken 5 asistle ön plana çıktı.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Transferde sürpriz...