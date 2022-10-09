Uğur Bayarslan: Taraftarlarımıza ihtiyacımız var

Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u Eren Tozlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer’in kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşma sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yardımcı Antrenör Uğur Bayarslan, Malatya’da anlamlı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Geçen hafta sahalarında aldıkları 3 puanın ardından bugün de zor bir deplasmanda 3 puan aldıkları için oyuncularını tebrik eden Bayaraslan, “Buraya zor bir deplasman olarak geldik. Genç, dinamik, koşan, rakibi bozan ve hücum oyuncuları ile araya koşan bir ekip. Biz de hafta içi buna göre önlemlerimizi aldık” dedi.

İlk yarıya iyi başladıklarını ve 2 gol pozisyonu bulduklarını da anımsatan Bayarslan, “Sonrasında uyun dengelendi ama ilk yarı boyunca bütün oyunun kontörlü bizdeydi. İkinci yarı tabi ki daha zor olacaktı bizim açımızdan. Çünkü rakibinin şiddetle puan ve puanlara ihtiyacı vardı. Yeni hocaları geldi, alacakları bir galibiyet onları rahatlatacaktı. Yeni Malatyaspor’un genç oyuncularının baskı yediklerinde pas hatası yapacaklarını biliyorduk. Böyle de bir geri pasta Eren topu kapıp golü attıktan sonra rahatladık” şeklinde konuştu.

Deplasmanda altın değerinde 3 puan aldıklarını belirten Bayarslan, “Üst üste aldığımız 2 galibiyet ile hafiften rahatlama oldu. Umarım Malatyaspor da en kısa zamanda düzelir ve galibiyet alır. Oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum, taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar” şeklinde konuştu.

İHA







